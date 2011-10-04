Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0070-8,0110 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0105/8,0170, на 12:00 ціни знизилися до 8,0090/8,0110. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 8,0070/8,0110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2447/0,2451, на 12:00 ціни знизилися до 0,2442/0,2446. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2441/0,2444.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,8310 (+0,4130).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3145/1,3225.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5625/10,5730, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,5525/10,5590. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,5585/10,5675.