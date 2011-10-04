Профіцит платіжного балансу України зменшився в 2,5 разу

Профіцит зведеного платіжного балансу України в січні-серпні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився в 2,5 разу – до 2,117 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, за даними НБУ, сальдо платіжного балансу другий місяць поспіль формується позитивним. У серпні сальдо становило 0,214 млрд. дол. (у липні – 0,108 млрд. дол.). Це дозволило збільшити обсяг міжнародних резервів до 38,2 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду впродовж 4,6 місяця.

Дефіцит поточного рахунку в серпні 2011 року порівняно як із липнем ц.р., так і з липнем 2010 року, майже подвоївся – до 1,023 млрд. дол. За січень-серпень цей показник збільшився майже в 16 разів – до 4,481 млрд. дол.

Річні темпи зростання експорту в серпні становили 35,8% завдяки деякому пожвавленню зростання експорту основних товарних груп, зокрема й за рахунок прискорення експорту продукції машинобудування до Росії. При цьому Нацбанк констатує, що обсяги поставок зернових були достатньо низькими через невизначеність щодо термінів дії експортного мита на зерно. Також посилилася конкуренція з боку російських зернотрейдерів.

Імпорт товарів зростав високими темпами (33,5% проти 28,2% в липні) навіть в умовах істотного скорочення імпорту природного газу. «Загальна тенденція високих обсягів імпорту неенергетичних товарів у цьому році обумовлена пожвавленням внутрішнього попиту, в першу чергу інвестиційного, зокрема, завдяки значним капітальним витратам бюджету», - говориться в повідомленні.

Профіцит фінансового і капітального рахунку в серпні зріс до 1,237 млрд. дол. (проти 665 млн. дол. в липні) і повністю покривав дефіцит поточного рахунку. За січень-серпень цей показник збільшився на 20% - до 6,598 млрд. дол.

У серпні зростання профіциту було обумовлене високими обсягами прямих іноземних інвестицій - 939 млн. дол. (проти 415 млн. дол. в липні), зокрема в банківський сектор - 427 млн. дол. Крім того, платежі за імпорт товарів і послуг були на 1,8 млрд. дол. менше, ніж фактичний імпорт, що може свідчити про зростання заборгованості за торговими кредитами (дані щодо них надходять зі значною часовою затримкою).

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.