У Запоріжжі виявлено конвертаційний центр з обігом 10 млн. грн.

У Запоріжжі виявлено конвертаційний центр, що перевів у готівку понад 10 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області, конвертаційний центр діяв із жовтня 2010 р. по вересень 2011 р. за традиційною схемою: використовуючи підроблені фінансово-господарські документи суб`єктів господарювання, котрі були задіяні «у схемі».

Організатори центру «прикривали» схеми формування необґрунтованого податкового кредиту і валових витрат при проведенні безтоварних операцій з купівлі-продажу непродовольчої групи товарів.

На сьогодні стосовно організатора конвертаційного центру слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України - «Фіктивне підприємництво, що спричинило значні матеріальні збитки». Ведеться слідство.