Білорусь поки що не визначила термін введення системи tax-free

Міністру торгівлі Республіки Білорусь Валентину ЧЕКАНОВУ поки що важко назвати точні терміни введення в торгівлі країни системи tax-free.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РБ, про це В.ЧЕКАНОВ сказав у коментарі журналістам на Міжнародній виставці "Транспорт і логістика-2011".

«Відповідну пропозицію внесено до уряду, і вона зараз вивчається. Поки що сказати про терміни введення системи я не можу», - зазначив міністр.

При цьому В.ЧЕКАНОВ наголосив, що Білорусь зацікавлена в тому, щоб іноземні туристи залишали більше грошей в країні.

Як повідомлялося, в липні ц.р. Міністерство спорту і туризму РБ у рамках формування податкового законодавства на 2012 рік внесло до Міністерства фінансів пропозицію про введення систем повернення суми ПДВ, сплаченої іноземними туристами при купівлі ними товарів білоруського виробництва, за умови їх вивозу за межі республіки.

Довідка УНІАН. Система tax-free — це міжнародна програма компанії Global Refund, яка дозволяє одержувати грошове відшкодування ПДВ, що входить у вартість купленого за кордоном товару. Послугами компанії щодня користуються понад 22 тисячі чоловік у всьому світі. Кожен, хто повертається з-за кордону з покупками, зробленими в магазинах tax-free, має право на грошове відшкодування суми податків, сплаченої за придбані товари. В середньому, залежно від податкового законодавства країни перебування, сума, що повертається, становить від 10 до 20% вартості товару. Ці гроші можна одержати при проходженні митного контролю, залишаючи країну перебування.