Moody's знизило рейтинг держоблігацій Італії. Прогноз "негативний"

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s в ніч на середу знизило рейтинг держоблігацій Італії до рівня "A2" з "Aa2", прогноз "негативний", йдеться у повідомленні рейтингового агентства. Згідно з класифікацією Moody`s зниження рейтингу суверенних цінних паперів означає зниження суверенного кредитного рейтингу країни.

Водночас короткостроковий рейтинг підтверджений на рівні "Prime-1".

Пониження рейтингів, пояснило агентство, стало завершенням процесу перегляду, який почали 17 червня 2011 року - тоді Moody`s попередило про можливість зниження рейтингу держави, вказавши як причини для можливого погіршення своєї оцінки структурні проблеми в макроекономічній ситуації, що негативно впливають на показники економічного зростання, високий рівень державного боргу і ряд інших проблем.

Проте, 17 вересня Moody`s повідомило про продовження на місяць періоду розгляду питання про пониження суверенного рейтингу Італії.

Як виявилося, експерти агентства змогли прийняти остаточне рішення раніше від останнього терміну.

Уряд Італії у свою чергу також заявив, що рішення про зниження агентством Moody`s рейтингу Італії не було несподіванкою. У короткій заяві урядового Палацу Кіджи, яка поширена пізно увечері у вівторок за місцевим часом, сказано зокрема, що італійська влада намагається зробити усе можливе для скорочення дефіциту бюджету.

Серед причин зниження рейтингу Moody`s 5 жовтня вказує посилення ризиків для країн єврозони, що мають високий рівень держборгу, зниження довіри у фінансовому середовищі усіх країн валютного союзу. Крім того, зниження стало наслідком ризиків для макроекономічних показників країни - у тому числі в умовах політичної і економічної невизначеності.

"Негативний" прогноз, у свою чергу, показує існуючі економічні і фінансові ризики для Італії і єврозони" - йдеться у повідомленні Moody`s.

У середині вересня італійські депутати прийняли урядовий декрет під назвою "фінансовий маневр", спрямований на скорочення держвитрат на суму майже 54,3 мільярда євро в період до кінця 2013 року. Серед основних заходів "фінансового маневру" - підвищення на 1%, до 21%, ПДВ, введення на період до досягнення збалансованого бюджету додаткового "податку солідарності" у розмірі 3% для тих італійців, у кого щорічний дохід перевищує 300 тисяч євро на рік, а також прискорення проведення пенсійної реформи.

Раніше, 20 вересня, інше міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Італії на один ступінь - до "А" з "А+" - на тлі проблем країни з державним боргом, свідчать матеріали агентства. Короткостроковий кредитний суверенний рейтинг країни також був знижений - до рівня "А-1" з "А - 1+". Прогноз по рейтингах - "негативний", передає РІА "Новини".