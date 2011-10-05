Міжбанк: відкриття торгів - 8,0070/8,0130 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0070/8,0130 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2450/54, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6660/10,6755. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3312/14 (вівторок — 1,3188/90).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.