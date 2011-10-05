«Нібулон» приєднався до експерименту «горизонтального моніторингу» ДПСУ

ТОВ СП «Нібулон» приєдналося до експерименту «горизонтального моніторингу», що проводиться Державною податковою службою України (ДПСУ) для спрощення роботи з великими платниками податків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, відомство вже підписало черговий меморандум про участь в експерименті найбільшого зернотрейдера України.

«Такий експеримент дозволяє закріпити партнерські відносини між податковою службою і бізнесом, і водночас позбавляє підприємство-учасника горизонтального моніторингу додаткових перевірок податківців. Переконаний, що це дозволить підприємству наростити свій економічний потенціал», - заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

«Ми працюємо в правовому полі і як доказ, ми пішли на розширення співпраці з податковою службою», - зазначив генеральний директор ТОВ СП «Нібулон» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ.

У ДПСУ нагадали, що система горизонтального моніторингу базується на досвіді Нідерландів і кращих світових практиках в галузі податкового контролю. Планується, що нова система запрацює до кінця 2011 року. Дата початку експерименту буде визначена постановою Кабінету Міністрів.

Як свідчить світовий досвід, даний метод моніторингу має значні переваги, зокрема, сприяє зменшенню кількості перевірок та їх тривалості, а також дозволяє уникати ризикових операцій.

Довідка УНІАН. ТОВ СП «Нібулон» - спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство. Було створено в 1991 році. Центральний офіс ТОВ СП «Нібулон» знаходиться в м. Миколаєві.

ТОВ СП «Нібулон» є одним з найбільших вітчизняних виробників і експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, соняшник та ін.).