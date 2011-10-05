Приїзд місії МВФ до України очікується наприкінці жовтня - Тігіпко

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду в Україну для перегляду програми співробітництва очікується наприкінці жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України.

“Наприкінці жовтня ми очікуємо на приїзд місії, й місія обов`язково буде”, - сказав він.

С.ТІГІПКО зазначив, що на сьогоднішній день єдиним питанням, що гальмує продовження співробітництва й виділення чергових траншів, є вимога МВФ підвищити тарифи на газ.

Проте уряд працює над тим, щоб уникнути необхідності підвищення тарифів шляхом досягнення домовленості з Росією про зниження ціни на газ, зазначив віце-прем`єр.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співробітництва Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявляв голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати низку вимог.

Першою вимогою є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співробітництва.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується корегування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попередньою й обумовлена тим, що фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому відзначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, що, на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

Раніше керівник Представництва МВФ в Україні М.АЛЬЄР заявляв, що місія фонду відвідає Україну з 29 серпня по 9 вересня.

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО і міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО 23 серпня перебували у Вашингтоні на переговорах із Міжнародним валютним фондом з питання отримання Україною чергового траншу.

Пізніше, 25 серпня, посилаючись на заяву спеціального радника директора МВФ Девіда ЛІПТОНА, було повідомлено, що візит місії Міжнародного валютного фонду в Україну перенесено на кінець жовтня 2011 року.