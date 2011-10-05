Підприємці проведуть акцію «Марш порожніх гаманців» 13 жовтня у Києві

Членські організації Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України і підприємницькі організації Вінницької, Київської, Хмельницької і Чернігівської областей у рамках Всесвітнього дня боротьби з бідністю оголосили акцію протесту «Марш порожніх гаманців», яка відбудеться 13 жовтня у Києві біля арки Дружби народів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В‘ячеслав РОЙ.

«Акція запланована виключно як (акція) підприємницьких структур, тих організацій, які стояли на (податковому – УНІАН) «майдані», і головною її метою є виконання всіх вимог «податкового майдану», - зазначив він.

За словами В.РОЯ, учасники акції висувають виключно економічні вимоги до влади.

Однією з вимог підприємців є зменшення єдиного соціального внеску удвічі, говорить директор Вінницького інформаційно-аналітичного центру проблем підприємництва Ірина КАСЬЯН. «Зменшення єдиного соціального внеску удвічі дозволить вивести з тіні заробітну плату», - зазначила вона.

Серед інших вимог вона назвала скасування дії Податкового кодексу і створення робочих груп для доопрацювання, а також відміну пенсійної реформи.

«Наступна наша вимога – це встановити на законодавчому рівні таку ось цікаву норму, це стосується закону про контроль стосовно бізнесу, щоб будь-які позапланові перевірки господарської діяльності будь-якими органами контролю або правоохоронними органами здійснювалися виключно за рішенням суду або з санкції прокуратури», - підкреслила І.КАСЬЯН.

Також підприємці вимагають ухвалити закон про громадський контроль.

Як заявила І.КАСЬЯН, на виконання даних вимог підприємці дають місяць, після чого вони мають намір подати їх на розгляд Президенту України і вимагати розпустити Кабінет міністрів України.

За словами В.РОЯ, очікується, що в акції візьмуть участь близько 3 тисяч осіб. Також він повідомив, що були проведені консультації з організаціями «афганців» і аграріїв з пропозицією приєднатися до акції протесту.

За словами голови Всеукраїнської профспілки працівників малого і середнього бізнесу «Єднання» Наталії КОЖЕВІНОЇ, підприємці також мають намір стежити за завтрашнім голосуванням народних депутатів за законопроект, що стосується діяльності малого бізнесу: «Стежитимемо за діяльністю, за голосуванням кожного депутата завтра, і ми дивитимемося, як все ж таки витримані ті наші вимоги, які ми вже минулого року подавали».

Вона також закликала підприємців приєднатися до акції «Марш порожніх гаманців»: «Ми закликаємо наші членські організації, мі закликаємо всі підприємницькі структури – і тих, хто брав участь у «майдані» (податковому – УНІАН), і тих, хто не брав участі у «майдані»… Тільки об`єднавшись, підприємницький сектор зможе гарантувати свій розвиток…».