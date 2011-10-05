Moody's підтвердило рейтинги «ПриватБанку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s підтвердило рейтинги ПАТ КБ «ПриватБанк»: рейтинг за національною шкалою (NSR) Aa1.ua, довгострокові рейтинги депозитів у іноземній і національній валюті за глобальною шкалою і рейтинг фінансової стійкості на рівні: (GFC)B3, (GLC) Ba3 і (BFSR) D- зі стабільним прогнозом.

Про це йдеться у повідомленні банку, переданому УНІАН.

Рейтинг «ПриватБанку» відображає його лідируючі позиції на ринку банківських послуг як корпоративним, так і роздрібним клієнтам, стійку фінансову базу і грамотну політику управління ризиками.

На думку аналітиків Moody`s, істотна ринкова частка і важливість банку для національної банківської системи підвищує вірогідність його системної підтримки. А фінансові показники банку сприятимуть зростанню рейтингових показників надалі. Зокрема, Moody`s відзначає 46-процентне зростання прибутку банку в першому півріччі 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, а також зміцнення його ринкових позицій. Сьогодні частка банку на ринку фінансових послуг становить 13%, понад 22% на ринку депозитів фізосіб і 16% на ринку обслуговування корпоративних клієнтів.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 118,003 млрд. грн., зобов`язання - 123,057 млрд. грн., статутний капітал - 10,160 млрд. грн., власний капітал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» у першому півріччі збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 24% – до 782 млн. грн.

Станом на 29 вересня Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ володіли по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.