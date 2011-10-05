Держінвестпроект запропонує зміни для покращення тендерних процедур

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект) на початку 2012 року має намір запропонувати зміни для вдосконалення тендерного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ.

«Ми виявляємо безліч нюансів, які пов`язані з тендерним законодавством, що потребують врегулювання. Я думаю, що на початку наступного року вийдемо з систематизованою пропозицією для покращення тендерного законодавства, виходячи з нашої практики», - сказав він.

Зокрема, йдеться про визначення механізмів щодо недопущення до участі в тендерах «тендерних терористів».

В.КАСЬКІВ пояснив, що відкриті й доступні для всіх учасників процедури проведення тендерів можуть призвести до зловживань, коли учасник, у якого немає можливості перемогти в тендері, бере у ньому участь заради того, щоб отримати правові можливості для звернення до судів «і потім тероризувати реальних переможців або організаторів і вимагати від них якихось преференцій».

В.КАСЬКІВ вважає, що також необхідно чітко прописати в законодавстві кваліфікаційні вимоги до учасників тендерів.

«Приміром, ми прагнемо вирішувати цю проблему через механізм обов`язкового аудиту проекту світовими топ-компаніями, хто б його не робив, що дозволяє максимально оптимально визначати економічні показники», - додав він.

Крім того, на думку В.КАСЬКІВА, існує проблема термінів проведення тендерів. «Якщо йдеться про державні закупівлі, то фінансовий рік, у якому функціонує річний бюджет, є недостатнім терміном для того, щоб якісно пройти тендерні закупівлі. Фактично виходить, якщо ви не встигли до кінця літа почати їх, то ви вже не можете їх завершити. Від цього страждає якість, довгострокове стратегічне планування тощо», - вважає голова Держінвестпроекту.