Україна і В'єтнам обговорюють можливість створення зони вільної торгівлі

Україна і В`єтнам розглядають можливість створення зони вільної торгівлі між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили прем`єр-міністри України і В`єтнаму Микола АЗАРОВ і Нгуєн Тан ЗУНГ на брифінгу журналістам після двосторонньої зустрічі.

«Ми обговорили можливість розпочати переговори щодо створення зони вільної торгівлі», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив перспективність співпраці з В`єтнамом.

«Для нас дуже важливо розвивати відносини», - сказав М.АЗАРОВ, підкресливши, що в перспективі В`єтнам може стати одним з лідерів світової економіки.

Він також зазначив, що зміцненню співпраці України і В`єтнаму сприятиме відкриття в грудні прямого авіарейсу між столицями обох країн.

Крім того, за словами М.АЗАРОВА, під час переговорів досягнута домовленість про збільшення кількості стипендій для в`єтнамських студентів.