Державна податкова служба України (ДПСУ) розробила єдині стандарти для податкових декларацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства з посиланням на заступника голови ДПСУ Олександра КЛИМЕНКА, на сьогодні проект даного документа «Про затвердження Стандарту форм податкових декларацій «Загальні вимоги до змісту форм податкових декларацій і інструкцій щодо їх заповнення» направлений до Міністерства фінансів.

«Ще на початку податкової реформи, реорганізації служби ми брали на себе зобов`язання щодо спрощення звітності. Я можу доповісти громадськості, що ми свої обіцянки поступово виконуємо», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Після ухвалення наказу всі нові податкові декларації і доповнення розроблятимуться на підставі вимог єдиного стандарту. Це, на думку авторів документа, значно полегшить процес звітності платників податків.

Загальна кількість декларацій дещо скоротиться, оскільки стандартом вводиться вимога «один податок – одна декларація». Додатки до звітних документів «полегшать» за допомогою видалення зайвих пунктів і граф.

«У подальшому – про це вже йшла мова – планується поступова уніфікація стандартів бухгалтерського і податкового обліку зі створенням зрозумілих універсальних формул обрахування фінансового стану платника і, відповідно, сум податкових зобов`язань. Ми до цього рано чи пізно прийдемо», - підкреслив О.КЛИМЕНКО.