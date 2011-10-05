Українські й нідерландські податківці протидіятимуть легалізації коштів громадянами України в ЄС

Українські і нідерландські податківці домовилися про спільні дії з протидії легалізації коштів громадянами України в країнах ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив перший заступник голови ДПСУ – начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ під час зустрічі з керівником Служби податкової інформації і розслідувань (FIOD) при Податковій і митній адміністрації Нідерландів Ханcом Ван Дер ВЛІСТОМ.

«Нами досягнута домовленість щодо подальшої співпраці у напрямі оперативного відпрацювання інформації про випадки легалізації громадянами України коштів у країнах Європейського Союзу шляхом їх розміщення на рахунках у банках, придбання нерухомості й іншого майна», - зазначив А.ГОЛОВАЧ.

Зустріч відбулася у м. Гарлем, де з робочим візитом у рамках Програми спільних дій між Кабінетом міністрів України і урядом Королівства Нідерланди на 2010-2011 роки перебуває делегація українських податківців.

Під час зустрічі було обговорене питання взаємодії між службами у сфері попередження, виявлення і розслідування економічних злочинів, проведення спільних заходів з метою припинення і недопущення використання резидентами України громадян Євросоюзу в схемах виведення коштів на рахунки офшорних компаній і ухилення від сплати податків.