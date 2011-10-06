Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0105-8,0175 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися ростом котирувань - 8,0105/8,0175 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2461/65, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,6705/10,6815. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3324/26 (середовище - 1,3312/14).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.