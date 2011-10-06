Україна вперше за 10 років експортувала у Польщу більше товарів, ніж імпортувала

Варшава . Україна у першій половині поточного року уперше за останні десять років експортувала в Польщу товарів на більшу суму, ніж імпортувала, досягши позитивного сальдо у близько 2 млн. доларів.

Про це сказано в огляді економічного польсько-українського співробітництва Посольства України у Варшаві, який має у розпорядженні УНІАН.

За даними дипредставництва, яке наводить дані Державної служби статистики України, українські компанії за перші шість місяців року поставили в Польщу товарів на 1,411 млрд. доларів, тоді як польських в Україну - на 1,409 млрд. доларів.

Експорт українських товарів виріс на 91% за 19,6% росту польського імпорту.

Оборот послуг між країнами збільшився на 15,6% до 113,5 млн. доларів.

При цьому негативне сальдо України склало 1,3 млн. доларів.

У першій половині року Польща з товарообігом на 2,8 млрд. доларів стала провідним торговим партнером України серед країн Центральної і Східної Європи і четвертим у світі.

Перше місце серед усіх торгових партнерів зберегла Росія з 24,3 млрд. доларів обороту, друге - Німеччина з 3,9 млрд. доларів, а третє - Китай з 3,6 млрд. доларів.

П'ятірку провідних торгових партнерів замкнула Туреччина з товарообігом у 2,7 млрд. доларів.

В асортименті постачань України в Польщу за шість місяців переважали чорні метали, сировина для металовиробництва, продукція машинобудування, дерево і вироби з нього, а також відходи харчової промисловості.

Польські компанії у свою чергу продавали в Україні полімерні матеріали, паперові вироби, котли, машини механічні і електричні пристрої, а також енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Польща минулого року з товарообігом у 4,6 млрд. доларів стала четвертою з найбільших торгових партнерів України після Росії (товарообіг 35,6 млрд. доларів), Німеччини (6,1 млрд. доларів) і Китаю (близько 6 млрд. доларів).

Довідка УНІАН. Після вступу Польщі у 2004 році в Європейський Союз обіг товарів і послуг з Україною досяг максимальних значень у 2008 році на рівні майже 7 млрд. доларів. 6,6 млрд. доларів з цієї суми прийшлося на товарообіг.

7 років тому оборот товарами і послугами між Україною і Польщею складав близько 2 млрд. доларів.