Більшість українців підтримують підписання угоди про ЗВТ з Євросоюзом – опитування

56% опитаних українців підтримують підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

Такі результати опитування озвучив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій АНТИПОВИЧ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

При цьому, за даними опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у кінці вересня 2011 року, не підтримують підписання такої угоди 26% респондентів, не визначилися - 18%.

За словами О.АНТИПОВИЧА серед найбільших прибічників підписання цієї угоди - жителі півночі і заходу України, прибічники ВО "Свобода", "Фронту Змін", "Батьківщини" і партії "УДАР".

За даними дослідження, 53% опитаних українців підтримують вступ України у Митний союз з Росією, Білоруссю і Казахстаном, не підтримують - 28%, не визначилися - 19%.

Серед найбільших прибічників Митного союзу - жителі сходу і півдня України, прибічники КПУ і Партії регіонів.

Таким чином, щонайменше 30% українців одночасно підтримують і вступ України в Митний союз і підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, зокрема, найбільше - на півночі і сході (40%).

Є і такі, які одночасно не підтримують ні вступ України в Митний союз, ні підписання угоди про зону вільної торгівлі, і їх - 4%, зокрема найбільше у центрі (9%).

Враховуючи такі особливості відповідей серед українців, респондентам було поставлено пряме питання, виходячи з якого, на думку опитаних, для України підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом є вигіднішим (39%), ніж вступ у Митний союз (34%). При цьому 27% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

У результаті захід, північ і центр України більше підтримують угоду з Євросоюзом. Донбас, південь і схід - вступ у Митний союз. Хоча як серед прибічників "Батьківщини" 14% підтримують вступ у Митний союз, так і серед прибічників КПУ знайшлися 14% тих, хто підтримує угоду з Євросоюзом. Так само 27% прибічників Партії регіонів підтримали угоду з Євросоюзом, як і 22% прибічників "Фронту Змін" - вступ у Митний союз.

За даними дослідження, чим молодші респонденти, тим більше серед них прибічників підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом (від 47% у віці 18-29 років до 27% - серед пенсіонерів). Відповідно, чим старші респонденти, тим більше вони за Митний союз (від 43% серед пенсіонерів до 27% - серед молоді).

Дослідження проводилося 17-27 вересня. Аудиторія дослідження - населення України у віці від 18 років і старші. Вибіркова сукупність - 2000 респондентів. Метод дослідження - особисте формалізоване інтерв'ю (fасе tо fасе).