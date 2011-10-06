Київ з урахуванням нового запозичення має 1,15 млрд. дол. боргу

Київ з урахуванням нового запозичення має 800 млн. дол. зовнішнього боргу і 350 млн. грн. - внутрішнього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв'ю журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО.

"На цей час, з урахуванням цього кредиту, сума заборгованості Києва у єврооблігаціях - 800 млн. доларів і у внутрішньому боргу буде 350 млн. грн.". - сказав Р. КРАМАРЕНКО.

Говорячи про кредит, який дозволила місту узяти сьогодні Київрада, Р. КРАМАРЕНКО сказав, що вважає його вигідним для столиці. "Київ зараз отримає кредит із ставкою не більше 14,8% в гривні. При цьому в програмі Євро-2012 абсолютно чітко прописаний рядок компенсації з держбюджету половини відсотків. Це 7% у гривні, кредит на три роки. Між іншим, у ЄБРР ми беремо валюту під 6% річних, тому 7% у гривнях на три роки - це дуже добре", - сказав Р. КРАМАРЕНКО.

На питання, хто дасть Києву 350 млн. грн. кредиту, він відповів: "Той банк, який надасть кращі умови". За його словами, як заставу кредиту буде передано майно міста, зокрема КП "Київпастранс". "Ті ж, можливо, тролейбуси, трамваї, закладатимемо", - додав Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київрада дала дозвіл місту узяти 350 млн. грн. внутрішньої позики. Кошти передбачають витратити на закупівлю сучасних 77 тролейбусів для підготовки до Євро-2012.