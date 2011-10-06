Сьогодні пара EUR/USD буде торгуватися у діапазоні 1.3200-1.3400 - експерт

На світових торгах у четвер, 6 жовтня, валютна пара EUR/USD торгуватиметься в діапазоні 1.3200-1.3400, GBP/USD - 1.5300-1.5500, USD/CHF - 0.9100-0.9300, USD/JPY - 76.50-77.50, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, публікація економічних показників, а також важливі виступи заплановані як в європейській, так і північноамериканській сесії. Великобританія оприлюднить планований об'єм купівлі активів Банком Англії і рішення щодо основної процентної ставки, а трохи пізніше своє рішення про ставку також опублікує ЄЦБ. Тут навряд чи можна чекати змін, швидше за все, ставки залишаться на колишньому рівні, тому серйозніші рухи по парах можна прогнозувати після початку виступу глави ЄЦБ Жан-Клода Тріше.

Що стосується даних про США, то в північноамериканськів сесії буде опубліковано число первинних заявок на отримання допомоги з безробіття. Згідно з прогнозом, число заявок на перше жовтня складе 410 тисяч. Якщо прогноз виправдається, то це може ослабити долар США до "швейцарця" і японської ієни, підкреслюють аналітики.