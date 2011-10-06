Верховна Рада удосконалила Бюджетний кодекс

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України і деяких інших законодавчих актів України".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього закону проголосували 245 народних депутатів з 399 зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, частина друга статті 33 Бюджетного кодексу викладена у редакції, відповідно до якої Національний банк подає Президентові України, Верховній Раді і Кабінету міністрів до 15 березня року, який передує плановому - прогнозні монетарні показники наступного року; до 1 квітня року, який передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка має бути перерахована до державного бюджету; до 1 вересня року, який передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка має бути перерахована до державного бюджету.

Вказані матеріали використовуються для складання проекту закону про державний бюджет України.

Розділ VІ "Завершальні і перехідні положення" доповнений підпунктами, згідно з якими податок на прибутки фізичних осіб, який платиться (перераховується) відповідно до Податкового кодексу на території міст обласного значення пілотних регіонів, як виняток з положень частини другої статті 65 і підпункту 1 частини першої статті 66 цього кодексу зараховується в розмірі: 50% - до обласних бюджетів і 50% - до бюджетів міст обласного значення; до завершення реорганізації закладів охорони здоров'я в пілотних регіонах обласна рада може передавати кошти на здійснення витрат місцевих бюджетів за утримання закладів охорони здоров'я районній, міській (міста обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста обласного значення) бюджету; у разі несвоєчасного ухвалення рішення про місцевий бюджет в пілотних регіонах положення статті 79 цього кодексу застосовуються з урахуванням зміни розмежування витрат на охорону здоров'я між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення і обласним бюджетом.

Внесені зміни і в Закон "Про поширення екземплярів аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, згідно з якими "плата за отримання контрольних марок зараховується до державного бюджету України".

Закон набуває чинності з 1 січня 2012 року.