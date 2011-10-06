Міжбанк: закриття торгів - 8,0015/8,0105 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0105/8,0175, на 12:00 ціни знизилися до 8,0070/8,0110. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,0015/8,0105 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2461/0,2465, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2471/0,2475. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2464/0,2468. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,4200 (-0,1700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3324/1,3326, а на 15:00 знизилися до 1,3286/1,3288.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6705/10,6815, на 12:00 ціни пішли вгору 10,7040/10,7135. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до 10,6375/10,6535.