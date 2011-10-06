Індекс інвестпривабливості України обвалився

Індекс інвестиційної привабливості України, що розраховується Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), за підсумками третього кварталу 2011 року опустився до рівня 2,56 за п’ятибальною шкалою, що є істотним падінням порівняно з другим кварталом 2011 р., коли цей показник становив 3,39.

Як повідомили УНІАН в ЄБА, такі результати щоквартального дослідження, проведеного на підставі опитування керівників компаній - членів Асоціації.

За інформацією ЄБА, сприйняття інвесторами ринку України різко погіршилось, що було обумовлене низкою як внутрішніх причин - нестабільністю економічної та правової сфер усередині країни, так і зовнішніх - глобальною ринковою турбулентністю.

Рівень довіри українських інвесторів знизився до рівня 2,56 за 5-бальною шкалою вперше за два роки, таким чином впавши до рівня показників третього кварталу 2009 року.

Основні компоненти індексу одержали наступні оцінки: оцінка поточного інвестклімату одержала найнижчі показники 2,3; складова «зміна клімату за попередні три місяці» була оцінена на рівні 2,5; прогнози щодо інвестиційного клімату досягли середнього значення 2,7.

В оцінках тенденцій, що панують на ринку і в економіці України, респонденти відзначали домінуючі негативні тенденції. Часто інвестори скаржилися на посилення тиску з боку владних структур (12%), вкорінення корупції (11%), труднощі у сфері оподаткування, особливо, з відшкодування ПДВ і загальну ринкову нестабільність (по 9%).

Відповідаючи на питання про позитивні зміни і зрушення, які мали місце за третій квартал цього року, дві третини респондентів (66%) відзначили, що жодних позитивних змін не відбулося. На думку ЄБА, цей факт ще раз свідчить, що за часів ринкової нестабільності й у передчутті економічної кризи, внутрішня економічна політика країни має бути більш гнучкою, прозорою і адаптованою під потреби бізнесу, який є рушійною силою розвитку і відновлення ринку.

"Результати Індексу свідчать про те, що впевненість інвесторів слабшає, а для її відновлення потрібні дієві структурні реформи з боку влади", - наголошується в дослідженні ЄБА.

За словами президента Європейської Бізнес Асоціації, генерального директора Dragon Capital Томаша ФІАЛИ, "три місяці тому, коли були оголошені результати Індексу за другий квартал 2011 року, ми висловлювали побоювання, що в третьому кварталі показники Індексу можуть зазнати значної корекції, тому що бізнес спостерігав повільну динаміку реформ і незначну кількість відчутних позитивних зрушень для бізнесу від впровадження законодавства в найважливіших питаннях - подолання корупції, верховенство права, дерегуляція, зменшення податкового тиску тощо". Але, за його словами, на жаль, реальні показники виявилися набагато гіршими, ніж очікувалося. "Останні показники Індексу настільки знизилися, що досягли рівня кризового 2009 року. Погіршення ситуації на міжнародній арені грає не останню роль в падінні показників Індексу. Тепер чекати швидкого покращення ситуації ми не можемо, тому в таких обставинах місця для подальших помилкових стратегічних кроків немає», - наголосив Т.ФІАЛА.