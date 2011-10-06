Поляки вивели з України більш як 40 млн. дол. інвестицій

Варшава. Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до України з Польщі за першу половину цього року скоротився до менш як 900 млн. доларів, що на 41,4 млн. доларів менше, ніж було на початку 2011 року.

Про це говориться в огляді українсько-польського економічного співробітництва Посольства України у Варшаві, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Надані дані свідчать про те, що поляки скоротили свої інвестиції вперше з 2001 року, коли їх обсяг щорічно збільшувався з близько 70 млн. доларів до рекордних 936 млн. у 2010 році.

За даними дипредставництва, яке наводить дані Державної служби статистики України, частка польських інвестицій в загальному обсягу іноземних вкладень на кінець першого півріччя становила 1,9%.

Водночас частка українських інвестицій до Польщі, за даними офіційної статистики, на початок липня становила 51,1 млн. доларів, або 0,7% усіх іноземних інвестицій в країні.

Дипредставництво відзначило, що реальні, не враховані статистикою, інвестиції українських компаній в Польщі становлять близько 1 млрд. доларів, назвавши серед ключових вкладень українських підприємців Варшавську автофабрику (АвтоЗАЗ), Гданський суднобудівний завод і металургійний Хута Ченстохова (ІСД), а також металотрейдера «Центросталь Бигдощ» (УГМК).

За даними українського Держстату, ПІІ в Україну з початку дев`яностих років до липня 2011 року становили 47,2 млрд. доларів, що на 2,4 млрд. доларів більше, ніж було на початку цього року.

80% цих коштів вклали підприємці з країн Євросоюзу, що об`єднує сьогодні 27 держав.

До п`ятірки найбільших іноземних інвесторів в Україну входять Кіпр (11,6 млрд. дол.), Німеччина (7,4 млрд. дол.), Нідерланди (4,8 млрд. дол.), Росія (3,4 млрд. дол.) і Австрія (2,9 млрд. дол.).

Польща серед іноземних інвесторів посіла 12-е місце після Франції, Великої Британії (по 2,4 млрд. дол.), Швеції (1,8 млрд. дол.), Віргінських островів (1,5 млрд. дол.), США (1,1 млрд. дол.) та Італії (близько 950 млрд. дол.).

За поляками слідує Швейцарія з майже 900 млн. доларів інвестицій в українську економіку.

Довідка УНІАН. Польські інвестиції в Україну минулого року збільшилися на більш як 70 млн. доларів після того, як у кризовому 2009 року зросли на більш як 170 млн. доларів.

За останні десять років найбільший стрибок обсягу польських інвестицій в українську економіку зафіксовано в 2007 році – на більш ніж 300 млн. доларів.