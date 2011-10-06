Зростання цін виробників промпродукції у вересні становило 1,2%, з початку року – 17,7%
17:58, 06 жовтня 2011Фінанси
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В Україні зростання цін виробників промислової продукції у вересні 2011 року порівняно з серпнем становило 1,2%, з початку року – 17,7%.
Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.
Як повідомляв УНІАН, у серпні ц.р. зростання цін виробників промислової продукції порівняно з попереднім місяцем становило 0,5%, у липні – 0,1%, у червні – 0,5%, у травні – 2,6%, у квітні – 3,4%, у березні – 2,1%, у лютому – 4,8%, у січні – 1,3%.
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