Зростання цін виробників промпродукції у вересні становило 1,2%, з початку року – 17,7%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції у вересні 2011 року порівняно з серпнем становило 1,2%, з початку року – 17,7%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ц.р. зростання цін виробників промислової продукції порівняно з попереднім місяцем становило 0,5%, у липні – 0,1%, у червні – 0,5%, у травні – 2,6%, у квітні – 3,4%, у березні – 2,1%, у лютому – 4,8%, у січні – 1,3%.