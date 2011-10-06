Національний банк України (НБУ) вивів куратора з банку «Фінанси і Кредит» (м. Київ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови НБУ Юрій КОЛОБОВ журналістам у четвер.

«На той момент, після перевірок, були два куратори в «Кредитпромбанку» і банку «Фінанси і Кредит». Банки після перевірки сформували резерви, погасили частину рефінансування і ми вивели кураторів. Вважаємо, що в цих банках ситуація цілком нормальна», - сказав Ю.КОЛОБОВ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 серпня п.р. Нацбанк вивів свого куратора з «Кредитпромбанку» і банк перейшов на загальний режим здійснення контролю, при цьому в банку «Фінанси і Кредит» на той момент продовжував працювати представник регулятора.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кредитпромбанк» створений у 1997 році і сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 14,993 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 11,326 млрд. грн., зобов`язання - 13,138 млрд. грн., статутний капітал - 1,838 млрд. грн., власний капітал - 1,856 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» у січні-червні 2011 року скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів – до 1,345 млн. грн.

Основними акціонерами банку, станом на 1 квітня 2011 року, були компанія Homertron Trading Limited (Ірландія) – 24,974%; громадянин Греції Константінос ПАПУНІДІС, пряма участь – 4,915%, опосередкована – 70,0799%, компанія Fintest Holding Limited (Кіпр) безпосередньо володіє 45,1089% акцій.

Банк «Фінанси і Кредит» заснований 1990 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 24,41 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 19,648 млрд. грн., зобов`язання - 22,55 млрд. грн., статутний капітал - 2 млрд. грн., власний капітал збільшився - 1,86 млрд. грн.

Банк «Фінанси і Кредит» у I півріччі одержав чистого прибутку 2,8 млн. грн. порівняно із збитком 54,3 млн. грн. роком раніше.

Основними акціонерами банку, станом на 1 липня 2011 року, були АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутатові Костянтину ЖЕВАГО.