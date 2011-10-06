ДПСУ і казначейство хочуть використовувати електронний документообіг під час відшкодування ПДВ
Державна податкова служба України (ДПСУ) та Державна казначейська служба планують використовувати електронний документообіг під час відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) платникам податків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, фахівці відомства підготували відповідний проект наказу Міністерства фінансів «Про затвердження форм документів, які використовуються в процесі відшкодування сум податку на додану вартість».
Проектом визначено перелік документів, які будуть подаватися до Державної казначейської служби в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису. Наприклад, передбачено, що ДПСУ подаватиме в казначейство висновки про суми відшкодування ПДВ та реєстру висновків про суми відшкодування ПДВ в електронній формі (з урахуванням вимог Законів «Про електронний цифровий підпис» і «Про електронні документи та електронний документообіг») і не пізніше наступного операційного дня на паперовому носії. В електронному вигляді будуть вести журнал
реєстрації висновків про суми відшкодування ПДВ, надані органами ДПСУ.
Проект регуляторного акта оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.