Нацбанк має намір зайнятися видобуванням золота

Національний банк України має намір зайнятися видобуванням золота на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови НБУ Юрій КОЛОБОВ журналістам у четвер.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів своїм розпорядженням №937-р (набуло чинності 1 жовтня 2011 року) передав в управління Нацбанку цілісний майновий комплекс Північного державного регіонального геологічного підприємства "Північгеологія". Воно займається дослідженнями з розвідки, вивчення надр на предмет наявності міді, золота, алмазів.

«Планується, що це підприємство видобуватиме золото на території України», - сказав Ю.КОЛОБОВ.

За його словами, Нацбанк планує випуск для населення сертифікатів, номінованих у золоті, золотих інвестиційних монет. Таким чином, регулятор має намір запровадити альтернативні інструменти для того, щоб населення вкладало в них свої вільні кошти.

За інформацією НБУ, станом на 1 вересня 2011 року, в його резервах було 0,894 млн. трійських унцій золота на суму 1,602 млрд. дол., що становило 4,25% від загального обсягу резервних активів.