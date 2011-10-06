Обама занепокоєний станом економік США і Європи
20:10, 06 жовтня 2011Фінанси
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Президент США Барак ОБАМА заявляє, що боргова криза в Європі дестабілізує світові фінансові ринки і може негативно позначитися на економіці США.
Як передає радіо «Свобода», про це він сказав на прес-конференції у Вашингтоні.
Б.ОБАМА закликав європейських лідерів вжити рішучих заходів у боротьбі з кризою і визнав, що економіка США також переживає важкий період.
Президент США заявив, що запропонований ним план створення нових робочих місць спрямовано на запобігання новій хвилі кризи в країні. Б.ОБАМА закликав сенаторів, які мають розглянути законопроект, «ретельно подумати, що поставлено на карту».
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