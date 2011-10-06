Обама занепокоєний станом економік США і Європи

Президент США Барак ОБАМА заявляє, що боргова криза в Європі дестабілізує світові фінансові ринки і може негативно позначитися на економіці США.

Як передає радіо «Свобода», про це він сказав на прес-конференції у Вашингтоні.

Б.ОБАМА закликав європейських лідерів вжити рішучих заходів у боротьбі з кризою і визнав, що економіка США також переживає важкий період.

Президент США заявив, що запропонований ним план створення нових робочих місць спрямовано на запобігання новій хвилі кризи в країні. Б.ОБАМА закликав сенаторів, які мають розглянути законопроект, «ретельно подумати, що поставлено на карту».