Міжбанк: відкриття торгів - 8,0005/8,0095 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0005/8,0095 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2483/0,2488, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,7660/10,7795. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3452/1,3454 (четвер — 1,3324/1,3426). У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією відносно валютної пари USD/UAH – 7,9710/7,9910.

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