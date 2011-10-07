До кінця 2011 р. причин для різкої девальвації гривні не буде – прогноз «ІНГ Банку»

До кінця 2011 р. причин для різкої девальвації гривні не буде.

Про це йдеться в Щоденному огляді ринків, переданому УНІАН, який був підготовлений аналітиками «ІНГ Банку» Олександром ПЕЧЕРИЦИНИМ і Галиною АНТОНЕНКО.

«Оскільки ми вважаємо, що як мінімум до кінця 2011 р. причин для різкої девальвації гривні не буде, ми підтверджуємо наш прогноз щодо курсу гривні до долара США на кінець року на рівні 7,999», - йдеться в огляді.

Аналітики банку як і раніше не бачать будь-яких причин для девальвації гривні в короткостроковій перспективі, навіть незважаючи на те, що паніка інвесторів на світових фінансових ринках зробила вплив на більшість економік, що розвиваються.

«Ми також не вважаємо, що ситуація в Україні повторить ситуацію 2008 р., коли національна валюта девальвувала на 60%», - йдеться в документі, при цьому зазначається, що як мінімум у короткостроковій перспективі причини для девальвації гривні відсутні.

Аналітики зазначають, що внутрішній валютний ринок залишається відносно стабільним, тоді як недавнє пожвавлення експорту зернових сприяє зростанню пропозиції валюти.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій КОЛОБОВ заявив, що в Нацбанку не бачать передумов для девальвації гривні.

"Економічної складової для девальвації гривні немає, - сказав Ю.КОЛОБОВ. - Ми бачимо, що у нас два місяці поспіль була дефляція. За підсумками вересня ми очікуємо інфляцію або нульову, або незначну. Ціни на метал не падають".

Представник Нацбанку також зазначив, що в країні рекордний урожай сільськогосподарської продукції. При цьому регулятор сподівається, що уряд найближчим часом зробить усе для відновлення обсягів експорту сільгосппродукції.