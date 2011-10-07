ВР внесла зміни до Держбюджету-2011 щодо уточнення положень

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” (щодо уточнення положень).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 371 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Документом передбачено статтю 9 Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” викласти в такій редакції: «Установити, що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом міністрів України на суму 15 000 000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки».

Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом міністрів України.

Державна служба автомобільних доріг України, суб’єкти господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів, та суб’єкти господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, звільняються від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій..

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як зазначалося в пояснювальній записці до законопроекту, статтею 9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» передбачена можливість надання Кабінетом міністрів України державних гарантій на суму 15 000 000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов`язань за запозиченнями суб`єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки. Крім цього визначено напрямки за якими можуть надаватися такі гарантії.

В записці сказано, що на сьогодні Кабінетом міністрів України прийнято рішень щодо надання державних гарантій на суму 15 000 000 тис. грн., з них на суму 11 500 000 тис. грн. вже підписано гарантійні угоди.

В ній зазначено, що оскільки встановленим лімітом державних гарантій не можливо задовольнити в повному обсязі визначені статтею 9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» напрямки пропонується їх видалити.