Мінфін: проведення перевірки не впливає на виконання міністерством своїх функцій

У Міністерстві фінансів України заявляють, що проведення перевірки не впливає на виконання міністерством своїх функцій.

Про це в телефонній розмові з УНІАН заявив керівник прес-служби Мінфіну Віктор КОСАРЧУК.

«На якість роботи не впливає, оскільки це планова перевірка й всі були готові до неї, - сказав В.КОСАРЧУК. - Я хотів би підкреслити, щоб не загострювалося питання щодо перевірки, що все йде в правовому полі».

За його словами, серед іншого, проводиться перевірка кадрової та правової роботи Мінфіну, а також виконання доручень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та інших органів влади.

В.КОСАРЧУК зазначив, що перевірка триватиме до 19 жовтня ц.р.

За інформацією ЗМІ, з 3 жовтня в Мінфіні почалася комплексна перевірка. В ній беруть участь усі профільні відомства: Держфінінспекція, Рахункова палата, Держказначейство, Державна податкова служба, а також Служба безпеки України.