Кількість платників податків, які подали звітність по ПДВ через е-mail, збільшилася на 67%

Кількість платників податків, які надають звітність по податку на додану вартість через е-mail, зросла до 156 тис. юридичних і фізичних осіб, що становить 67,3% від загальної кількості платників ПДВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), такі дані озвучив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, найбільший приріст користувачів системи електронної звітності спостерігається в Миколаївській (+45,3%), Житомирській (+40,7%), Запорізькій (+27%), Дніпропетровській (+25,6%) областях, у Києві (+26,1%) і в Криму (+18%).

«У деяких регіонах вже понад 80% платників податків подають звітність у електронному вигляді. Таким чином, можна констатувати, що підприємці повною мірою оцінили зручність цього способу, який економить багато часу й зусиль», - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Він уточнив, що електронні звіти є найбільш популярними серед платників податків Донецької, Закарпатської, Рівненської, Житомирської, Миколаївської, Чернігівської, Черкаської областей і АР Крим.

Голова ДПСУ заявив, що служба має намір запровадити заходи з удосконалення системи прийому звітності в електронному вигляді й через Інтернет. «Дійсно, кількість користувачів стала настільки великою, що потрібно вводити декілька нових потужних серверів для обробки інформації від платників. Крім того, під час опитувань підприємцями було висловлено низку зауважень щодо зручності інтерфейсу спеціалізованих програм», - розповів В.ЗАХАРЧЕНКО.

Також він нагадав, що триває робота над проектом «Віртуального кабінету платника податків».

«Кінцевим результатом розвитку електронних сервісів ми бачимо персональний аккаунт кожного платника на нашому інтернет-порталі – юридичної особи, приватного підприємця або найнятого робітника. І настільки зручний інтерфейс, щоб можна було, образно кажучи, в декілька «кликов» сплатити податки й відзвітувати про це», - підкреслив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Загалом із початку року 254,5 тис. платників податків – юридичні та фізичні особи – подали звітність через централізовану систему прийому податкової звітності в електронному вигляді.