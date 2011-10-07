Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9945-7,9995 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 8,0005/8,0095, до 12:00 звузився спред 8,0010/8,0040. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9945/7,9995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2483/0,2488, до 12:00 ціни знизилися до 0,2482/0,2485. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2478/0,2482. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 32,1850 (- 0,2350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3405/1,3460.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7660/10,7795, до 12:00 ціни пішли вниз 10,7455/10,7540. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH склали 10,7410/10,7515.