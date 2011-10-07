Базова інфляція в Україні у вересні склала 0,8% - Держстат

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у вересні 2011 року проти серпня склала 0,8%.

Про це повідомляють на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у вересні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року склав 5,7%, проти вересня 2010 року - 7,8%, у січні-вересні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 8,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року склала 0,1%, проти грудня 2010 року - 4,2%.