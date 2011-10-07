Китай готовий допомагати Білорусі без особливих умов, на відміну від Росії - Лукашенко

Мінськ. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розповів про готовність Китаю допомагати Білорусі без виставляння особливих умов, на відміну від умов, пропонованих Російською Федерацією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив на прес-конференції для представників російських ЗМІ.

Президент Білорусі сказав, що Китай надав Білорусі кредитну лінію на 15 млрд. дол. під реалізацію різних проектів, 3 млрд. дол. пільгових кредитів. Нині Китай реалізує у Білорусі півтора десятки проектів.

"Чому ми повинні від цього відмовлятися? І кредит не 8%, як нам Кудрін (Олексій КУДРІН, колишній глава Міністерства фінансів Росії - УНІАН) через ЕврАзЕС запропонував, а 2-2,5% - підкреслив президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО вважає, що було б безглуздо відмовлятися від підтримки Китаю.

"Це не тому, що ми за гроші продалися - вони нам ніяких умов не ставлять. Якщо це комерційний кредит - на комерційних умовах, якщо міждержавний - означає на державних умовах. Тобто, люди до нас йдуть з душею. Вони від нас не вимагають якоїсь там приватизації, вони дуже порядно поводяться з Білоруссю", - сказав білоруський президент.