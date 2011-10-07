Кабмін переклав ряд функцій з Держмитслужби на Мінфін

Кабінет міністрів України переклав ряд функцій Державної митної служби України на Міністерство фінансів.

Згідно з урядовою постановою (№1016 від 5 жовтня 2011 року), розміщеною на офіційному сайті Кабміну, вносять зміни в ряд постанов, які регулюють діяльність Держмитслужби.

Так, вносять зміни в урядову постанову №255 від 23 лютого 1999 року "Про посилення контролю за доставкою в митницю призначення вантажів, які переміщаються під митним контролем". Змінами передбачається, що вивезення за митну територію України, транзит через територію окремих видів товарів визначатиме не Держмитслужба, а Мінфін.

Крім того, Мінфіну передано право визначати спрощений порядок митного оформлення товарів, а також порядок і умови надання періодичної митної декларації (зміни в постанову №1985 від 25 грудня 2002 року) і інше.

Постановою передбачається відміна дії постанови Кабміну №940 від 18 липня 2007 року "Про затвердження Положення про Державну митну службу України".

Ця постанова вступить у дію з 1 січня 2012 року.