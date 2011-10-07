Янукович підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №3741-VІ «Про внесення зміни до розділу XX Податкового кодексу України щодо застосування нульової ставки з податку на додану вартість».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до пункту 22 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (щодо відтермінування нульової ставки на природний газ)».

Цим законом передбачено, що тимчасово з 1 липня 2011 року до 31 грудня 2012 року операції з постачання природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 (без урахування вартості послуг з його транспортування, розподілу і постачання), ввезеного на митну територію України Публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (крім операцій з постачання такого газу для населення, установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету і місцевих бюджетів, підприємств теплоенергетики для виробництва теплової енергії для населення, та інших споживачів, що не є платниками цього податку) оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.

В нині діючому Податковому кодексі передбачено, що нульова ставка діє з 1 липня до 1 жовтня 2011 року.