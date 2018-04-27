У фінансових показниках України все більше мінусів?

НБУ оприлюднив, щоправда, із запізненням, дані щодо платіжного балансу України за вісім місяців 2011 року. Особливо показові цифри за серпень.

За підсумками останнього літнього місяця ц.р. платіжний баланс склав «плюс» 214 млн. дол. Даний показник - неприпустимо низький. Загалом, за січень-серпень 2011 року профіцит платіжного балансу склав 2,1 млрд. дол. проти 5,2 млрд. дол. за аналогічний період 2010-го. За такого розкладу до кінця року ймовірний дефіцит.

Зовнішня торгівля України продовжує працювати в мінус. За підсумками серпня, імпортних товарів було закуплено на 904 млн. дол. більше, ніж продано продукції на експорт. З початку року дефіцит зовнішньої торгівлі склав майже 5 млрд. дол. (за аналогічний період 2010 року - більш ніж у 5 разів менше). Як правило, до кінця року дефіцит зовнішньої торгівлі зростає паралельно збільшенню обсягів імпорту, в першу чергу, природного газу. Тому можна очікувати до Нового року дефіцит зовнішньої торгівлі на рівні 10 млрд. дол.

За серпень українські компанії перерахували нерезидентам відсотки за кредитами і дивіденди на суму 375 млн. дол., що на 40% більше, ніж у липні ц.р. З початку року цей показник становить 2,1 млрд. дол. (у 2010 році - 1,3 млрд. дол.)

Заробітчани в серпні перерахували до України 256 млн. дол., що на 47% менше, ніж у липні. Загалом, з початку поточного року цей показник склав більше 2,6 млрд. дол.

Зрештою платіжний рахунок в серпні вийшов «мінус» 1 млрд. дол. (у 2010 році - «мінус» 282 млн. дол.)

Фінансовий рахунок врятував платіжний баланс від дефіциту, точніше, приріст прямих інвестицій. За підсумками серпня, цей показник склав 939 млн. дол. Швидше за все, половина цієї суми - результат продажу частини акцій «ПриватБанку» (у ЗМІ заявляли, що операція вартувала 3,4 млрд. грн.). У будь-якому разі, не може не тішити та обставина, що в Україну ще вкладають гроші, навіть якщо вони з Кіпру.

Боргові зобов`язання останнім часом теж не тішать (державний і гарантований державою борг України на 1 липня склав 60 млрд. 177 млн. дол., що на 4,1% більше показника на кінець травня 2011 року та дорівнює 36% ВВП, очікуваного в 2011 р.). Проте, за серпень їхня загальна сума скоротилася на 602 млн. дол. Може й добре, що обсяг зменшився, але зараз країні потрібна валюта, аби погашати інші позики, а її не вистачає. Точніше, нам не дуже-то позичають останнім часом нерезиденти.

І, нарешті, найцікавіший показник - «готівкова валюта поза банківським сектором». За підсумками серпня, її обсяг зріс на 680 млн. дол., що на 8% менше, ніж у липні поточного року. За січень-серпень загальна кількість готівкової валюти збільшилася майже на 6 млрд. дол. (у 2010 році приріст становив лише 287 млн. дол.) Зростання готівкової валюти поза банками зашкалює. Не дивно, що НБУ ввів паспортизацію обмінних операцій. Таким чином регулятор сподівається «урезонити» процес, що, начебто, виходить. За даними Нацбанку, за період дії нових правил зекономлено понад 0,5 млрд. дол. резерву. А економити варто, тому що досі залишаються незрозумілими ціни на газ, співпраця з МВФ і ситуація на світових ринках...

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)