У Білорусі з 8 листопада валюту продаватимуть за документом, що засвідчує особу

Мінськ. У Білорусі з 8 листопада продаж іноземної валюти фізичним особам в обмінних пунктах і касах банків здійснюватиметься при пред`явленні документа, що засвідчує особу, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Указ №449, підписаний Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ 6 жовтня і опублікований сьогодні в газеті «Советская Беларусь», набуває чинності через місяць після його офіційної публікації, тобто з 8 листопада 2011 року, повідомляє прес-служба Президента Білорусі.

Відповідно до указу, документом, що засвідчує особу, в Білорусі є паспорт громадянина Республіки Білорусь, посвідка на проживання в Республіці Білорусь, посвідчення біженця, паспорт громадянина іноземної держави.

«Цей указ видано в рамках розробленого урядом і Національним банком Білорусі комплексу заходів з виходу на єдиний рівноважний курс білоруського рубля», - говориться в повідомленні прес-служби.

Документом вводиться реєстрація паспортних даних осіб, які купують іноземну валюту (як готівкову, так і безготівкову, платіжні документи в іноземній валюті, зокрема дорожні чеки) за білоруські рублі в обмінних пунктах і касах банків.

Реєстрація паспортних даних фізичних осіб дозволить сформувати міжбанківську централізовану електронну базу даних з обліку іноземної валюти, проданої фізичним особам, за допомогою автоматизованої інформаційної системи єдиного розрахункового та інформаційного простору.

При операціях продажу іноземної валюти, що здійснюються за допомогою банківських пластикових карток у термінальних пристроях (отримання готівки і оплата товарів і послуг), реквізити документа, що засвідчує особу власника картки, братимуться з бази даних білоруського банку, який емітував картку.

Довідка УНІАН. На нараді 30 серпня Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО доручив Нацбанку не пізніше за жовтень ввести електронну систему обліку купівлі валюти за паспортом, за кожним покупцем персонально, як це діє в багатьох країнах.