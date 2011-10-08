Золотовалютні резерви Білорусі збільшилися до 4,716 млрд. дол.

Мінськ. Золотовалютні резерви Білорусі у визначенні МВФ у вересні збільшилися на 134,9 млн. дол. і на 1 жовтня 2011 року становили 4 млрд. 715,8 млн. дол. в еквіваленті.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Білорусі, про це повідомляє прес-служба Національного банку Республіки Білорусь.

«У національному визначенні рівень золотовалютних резервів збільшився на 48,3 млн. дол. і на 1 жовтня становив 6 млрд. 227,1 млн. дол. у еквіваленті. Збільшенню золотовалютних резервів сприяло придбання Національним банком іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, а також конвертація нерезервних активів», - говориться в повідомленні прес-служби.

При цьому у вересні цього року Нацбанк і уряд Білорусі виконали в повному обсягу зовнішні та внутрішні зобов`язання в іноземній валюті в сумі близько 188 млн. дол. у еквіваленті.