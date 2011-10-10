Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9950-8,0050 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і тривалим падінням котирувань - 7,9950/8,0050 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2497/0,2502, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,7710/10,7860.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3489/1,3491 (п'ятниця - 1,3452/1,3454).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.