Активи українських банків за дев’ять місяців зросли на 9,5%

Активи українських банків за січень-вересень 2011 р. виросли на 9,5%, при цьому за вересень - на 0,4%, - до 1,032 трлн. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Загальні активи банків складають 1,194 трлн. грн., з яких 68,7%, - кредити; 6,8% - вклади у цінні папери; 6,1% - залишки коштів на коррахунках, які відкриті в інших банках; 4,6% - готівкові кошти, банківські метали і кошти в НБУ.

Зобов`язання банків виросли на 9% - до 876,5 млрд. грн. У структурі зобов`язань 34,3% (чи 300,3 млрд. грн.) складають кошти фізичних осіб, 19,5% (або 170,7 млрд. грн.) - кошти суб`єктів господарювання, 18,8% (чи 164,5 млрд. грн.) - міжбанківські кредити і депозити.

Капітал українських банків за вказаний період виріс на 12,7% і склав 155,2 млрд. грн., або 15% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 14,9% - до 167,5 млрд. грн.

На 1 жовтня 2011 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківських операцій мали 177 банків.