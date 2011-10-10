Луганська область збільшила перерахунки у держбюджет в 1,7 разу

За 9 місяців п.р. до загального фонду державного бюджету від Луганської області надійшло понад 2 млрд. 870 млн. грн., що у 1,7 разу більше, ніж у січні-вересні 2010 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України в Луганській області.

Повідомляють також, що за 9 місяців до зведеного бюджету область мобілізує близько 6,5 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року надходження виросли на 1 млрд. 815 млн. грн.

Суми надходжень податку на додану вартість у порівнянні з торішніми показниками збільшилися в 1,8 разу і склали 1 млрд. 795 млн. грн. Майже у 2 рази більше зібрано податку на прибуток - 875 млн. грн.

До місцевих бюджетів області у січні-вересні надійщло 2 млрд. 480 млн. грн. податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом 2010 р. надходження виросли на 361 млн. грн.