Від’ємне сальдо валютних інтервенцій НБУ у вересні перевищило 1,9 млрд. дол.

Негативне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України (НБУ) на міжбанківському ринку у вересні 2011 року перевищило 1,9 млрд. дол. Про це повідомляє сайт регулятора.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця надходження іноземної валюти від нерезидентів перевищило платежі на їх користь на 617 млн. дол., але, незважаючи на це, було зафіксовано збільшення внутрішнього попиту, який, у результаті, був більшим валютної пропозиції.

У повідомленні також вказують, що Нацбанк сприяв "Нафтогазу України" у проведенні розрахунків за імпортований газ ("Нафтогаз" перерахував "Газпрому" близько 867 млн. дол. за імпортований у вересні природний газ - УНІАН).

За даними НБУ, упродовж місяця ринковий курс гривні до долара США у безготівкових операціях знизився на 0,02% - до 7,9985 грн./дол., а в операціях з продажу готівкових доларів - на 0,23%, до 8,0407 грн./дол.

По офіційному курсу гривня знецінилася до долара на 0,03% - до 7,9727 грн./дол., а до російського рубля і євро зміцнилася на 9,45% і 5,44 % - до 2,5012 грн./10 рублів і 10,85,48 грн./євро відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви Національного банку України у вересні 2011 року скоротилися на 8,5%, або на 3,256 млрд. дол., - до 34,95 млрд. дол. Перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ заявив, що однією з головних причин зниження об'єму золотовалютних резервів стали інтервенції Нацбанку з метою задоволення попиту населення на валюту.