Міжбанк: закриття торгів - 8,0025/8,0070 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ`і такими котируваннями - 7,9950/8,0050, на 12:00 ціни зросли до 8,0020/8,0060. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,0025/8,0070 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2497/0,2502, на 12:00 ціни зросли до 0,2514/0,2518. На час закриття торгів ціни знизилися до рівня 0,2511/0,2515. У Росії курс долар-рубль на ТОМ`і впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,7700 (-0,2800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3489/1,3491, а на 15:00 зросли до 1,3596/1,3568.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7710/10,7860, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,8560/10,8655. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму 10,8765/10,8865.