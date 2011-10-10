Гарантійна угода між Україною та МБРР набула чинності. Янукович підписав закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон №3812-VІ «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН. 4 жовтня Верховна Рада України ратифікувала Гарантійну угоду (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Закон спрямований на набрання чинності Гарантійною угодою між Україною і МБРР, що уможливить вжиття практичних заходів із започаткування спільного з МБРР проекту, у рамках якого АТ «Укрексімбанк» буде залучено кредитні ресурси МБРР для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств, у тому числі постачальників комунальних послуг, через розширення доступу до джерел довгострокового фінансування, фінансову підтримку впровадження енергоефективних технологій; покращання стану захисту довкілля; а також розширення спроможності комерційних банків надавати середньо- і довгострокові позики, розвиваючи банківський сектор.

Проект з енергоефективності спрямований на фінансування заходів, які сприятимуть поліпшенню ефективності енергоспоживання українських підприємств і скороченню питомої ваги традиційних енергоносіїв у структурі витрат реального сектора з одночасним позитивним впливом на стан навколишьного середовища.

У рамках проекту передбачається залучення АТ «Укрексімбанк» позики МБРР на суму 200 млн. дол. США під гарантії України до 30 років з шестирічним пільговим періодом.

Передбачається надання українським підприємствам, у тому числі постачальникам комунальних послуг, середньо- і довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування, у тому числі через відібрані комерційні банки-учасники.