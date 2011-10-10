Податківці розроблять персональну смарт-карту платника податків

Податківці розробляють персональну смарт-карту платника податків для доступу до «електронного кабінету».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

За словами голови ДПСУ Віталія ЗАХАРЧЕНКА, це ідентифікаційна персональна картка фізичної або юридичної особи, яка надаватиме доступ до персонального «електронного кабінету» платника податків. За його словами, в «електронному кабінеті» платник податків матиме можливість отримувати повну інформацію про стан сплати податків.

Смарт-картка надасть можливість своєчасно і зручно, використовуючи електронний цифровий підпис, заповнити та подати податкову звітність, внести зміни до неї та забезпечити актуальність даних про об`єкт оподаткування.

«Серед головних переваг смарт-карти - можливість здійснення платниками платежів зі свого поточного рахунку через систему інтернет або систему «клієнт-банк». Водночас, персональна картка не потребує надання додаткових паперових копій під час пред`явлення податкового номера, як це відбувається сьогодні», - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Також на сьогодні в ДПСУ впроваджується проект, який виконується з використанням технології Національного банку України щодо використання смарт-карт для побудови автоматизованої системи контролю застосування реєстраторів розрахункових операцій за допомогою електронної стрічки. Така система спростить для підприємців зберігання звітних документів, пов`язаних з використанням РРО.