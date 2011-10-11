Експерт: темпи зростання ціни золота сповільнилися на фоні новин із Європи

Темпи зростання ціни золота сповільнилися внаслідок новин, які прийшли з Європи.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКИДАН.

Зокрема, підкреслив він, Європейський центральний банк прийняв рішення зберегти базову процентну ставку на позначці 1,5%. Також ЄЦБ вирішив провести два беззаставних аукціони на 12 і 14 місяців у жовтні та грудні поточного року і відновити з листопада покупки «покритих» зобов`язань на первинному і вторинному ринках.

За словами експерта, «оголошені заходи зменшили побоювання інвесторів щодо поширення боргової кризи в єврозоні. Також попит на золото трохи сповільнила позитивна тижнева статистика ринку праці США».

Як зазначив В.СКИДАН, зростання цін на золото в 2010 році на 30% стало рекордним. Десятирічний період зростання вартості металу став найтривалішим періодом збільшення його вартості принаймні з 1920 року.