Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0020/8,0070 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,0020/8,0070 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2549/0,2554, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,9345/10,9430.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли - 1,3665/1,3667 (понеділок - 1,3489/1,3491).

У понеділок, 10 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.